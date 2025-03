information fournie par France 24 • 10/03/2025 à 13:13

La fée électricité peut-elle devenir 100% verte ? On en est loin ! Aujourd’hui, elle est la première responsable des émissions carbone du secteur énergétique. Et attention aux offres de fournitures classées écologiques... Bien souvent, les électrons associés sont produits avec du gaz, du pétrole - voire du charbon. Alors comment s’y retrouver ? Plan B est allé voir de plus près.