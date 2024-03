Offensive israélienne à Gaza : Rami Abou Jamous, journaliste à Rafah, décrit la situation

information fournie par France 24 • 19/03/2024 à 16:36

Plus de 1,1 million de Gazaouis sont confrontés à "une situation de faim catastrophique", proche de la famine, selon l'ONU. Le président américain a demandé l'envoi aux Etats-Unis d'une délégation israélienne pour discuter du projet d'offensive sur Rafah, et le chef du gouvernement israélien a accepté, a précisé le conseiller lors d'une conférence de presse. Joe Biden a une nouvelle fois mis en garde Benjamin Netanyahu contre une opération d'ampleur à Rafah, lors d'une conversation lundi. Rami Abou Jamous, journaliste, fondateur de GazaPress est à Rafah et nous décrit la situation sur place.