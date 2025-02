information fournie par France 24 • 16/02/2025 à 23:34

En RD Congo, le M23 appuyé par les troupes rwandaises s’est emparé de la deuxième grande ville de l’est du pays, Bukavu… Et ce malgré la multiplication des appels à cessez le feu.. Les autorités congolaises affirment suivre heure par heure la situation à Bukavu… et mettre tout en œuvre pour rétablir l’ordre, la sécurité et l’intégrité territoriale.