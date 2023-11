information fournie par France 24 • 29/11/2023 à 10:44

Au Proche-Orient, les cinq premiers jours de trêve ont permis la libération de 60 otages israéliens détenus à Gaza et de 180 prisonniers palestiniens écroués dans des prisons israéliennes. Pour Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la paix et chargé de mission par Emmanuel Macron, la blessure entre Israël et la Palestine est profonde, mais elle peut être dépassée. Il est l’invité de Mardi politique.