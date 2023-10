information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 11:49

Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient, cherche depuis quarante ans à réconcilier les Israéliens et les Palestiniens. Il est d’ailleurs l'un des artisans de l’une des poignées de mains les plus célèbres de l’histoire : celle en 1993 entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. "On ne peut pas détruire le Hamas par les armes", martèle celui qui appelle à négocier pour libérer tous les otages aux mains du Hamas, et ce, "quoiqu’il en coûte".