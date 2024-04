information fournie par France 24 • 07/04/2024 à 11:04

Six mois de guerre au Proche-Orient. Six mois depuis les massacres de civils israéliens perpétrés par le Hamas, Six mois qu'Israël riposte avec une guerre au coût humain colossal. À cette occasion, le militant pacifiste Ofer Bronchtein, Président du Forum international pour la paix et chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien, est l'invité d'"Au Cœur de l'Info".