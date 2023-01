Objectif Paris-2024 : les défis organisationnels avant le début des Jeux Olympiques

information fournie par France 24 • 17/01/2023 à 14:03

Dans 18 mois, Paris et sa banlieue accueilleront l’un des événements sportifs les plus attendus au monde, les Jeux Olympiques 2024. Et si les images diffusées par le Comité d’organisation des Jeux peuvent faire rêver, la réalité, elle, est pour l'instant un peu moins idyllique, car il reste encore de nombreux défis à relever, notamment sur le plan de la sécurité et des transports. Nous faisons le point avec Etienne Thobois, directeur général du comité d'organisation des jeux Paris-2024.