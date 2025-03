information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 21:07

Notre invité ce soir est l'ambassadeur pour les pôles et les océans Olivier Poivre d'Arvor. Il nous parle du festival de la mer et des marins organisé ce week-end à Paris, mais aussi des enjeux qui concernent la Conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroulera à Nice en juin prochain. L'ambition de l'UNOC est immense et cette dernière ligne droite décisive.