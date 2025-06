information fournie par France 24 • 02/06/2025 à 14:04

Un an après les émeutes en Nouvelle-Calédonie, comment se porte l'archipel ? Le territoire a gardé de lourds stigmates du soulèvement social de mai 2024. Et notamment le secteur de la santé : de nombreux équipements avaient été endommagés, mais surtout de nombreux soignants avaient quitté l'archipel. Aujourd'hui, centres de santé et hôpitaux restent fermés par manque de personnel. Reportage de nos confrères de France 2, Paul-Luc Monnier et Océane Labalette.