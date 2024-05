information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 16:17

Plus de cent entreprises, usines et commerces ont été pillés, incendiés ou détruits après deux nuits d'émeutes, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, qui estime les dégâts à plus de 150 millions d'euros. Au micro de France 24, son président, David Guyenne, demande "un retour à l'ordre immédiat pour sécuriser les entreprises" ainsi qu'un "état d'urgence pour que l'on puisse assumer les conséquences économiques plus rapidement pour que la Calédonie reparte".