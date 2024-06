information fournie par France 24 • 08/06/2024 à 13:03

Alors que plus de 7 millions de personnes ont été déplacées par la guerre au Soudan en un peu plus d'un an, les civils continuent de payer le prix du conflit au quotidien. Le village de Wad al-Nura est le dernier d'une longue liste à avoir été pris pour cible, le bilan humain y est très lourd. Explications du correspondant France 24 à Nairobi, Bastien Renouil.