information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 22:21

Les dirigeants et chefs d'Etat ont décidé d'accélérer sur la question de la dette, qui touche de nombreux pays du Sud. L'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars via la réallocation de droits de tirage spéciaux a également été atteint, au profit des populations les plus vulnérables. Une mesure insuffisante pour certaines ONG.