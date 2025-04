information fournie par France 24 • 30/04/2025 à 16:57

Dans un entretien exclusif avec France 24, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, salue les efforts diplomatiques du Qatar et des États-Unis pour mettre fin à la guerre en RD Congo. Il exprime toutefois ses inquiétudes face à une possible attaque rwandaise contre son pays et déclare ne plus faire confiance à son homologue rwandais Paul Kagame. Évariste Ndayishimiye confirme par ailleurs le maintien de ses troupes sur le sol congolais.