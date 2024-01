"Nos enfants n'oublieront pas" : en Cisjordanie, les Palestiniens dénoncent une punition collective

information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 11:03

Depuis les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, au moins 300 Palestiniens auraient été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes ou les colons, selon des ONG palestiniennes et israéliennes. Notre équipe s’est rendue dans plusieurs camps de réfugiés de Cisjordanie, où l’armée et la police ont multiplié les raids, arrêtant ou tuant des dizaines de Palestiniens. Israël affirme que ses hommes se défendent contre les "terroristes". Mais les habitants, eux, racontent vivre dans la peur que leur maison soit détruite par des bulldozers ou que des membres de leur famille soient tués sommairement. Reportage exclusif de Mélina Huet et Andrew Hilliar, avec l’aide de Bassam Abu Alroub et de l’équipe des Observateurs de France 24.