information fournie par France 24 • 14/10/2024 à 22:46

Info ou Intox se penche sur le Liban et plus particulièrement la Finul, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, présente dans la zone proche de la frontière israélienne. La tension monte entre Israël et l’Onu ces derniers jours à propos de la Finul, et sur les réseaux sociaux, certains accusent les forces des Nations unies de collaborer avec le Hezbollah, ce qui est faux.