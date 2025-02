information fournie par France 24 • 27/02/2025 à 22:43

Dans Info Intox ce jeudi 27 février, direction les États-Unis, où Elon Musk prétend que des millions de pensions sont versées à des Américains de 100 ans ou plus, la plupart donc décédés. Peut-être "la plus grande fraude de l'Histoire" assure le chef du nouveau Département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Mais ces chiffres, trompeurs et largement surévalués, servent à justifier ensuite les larges coupes voulues par Elon Musk dans les dépenses de l'État américain. Jules BOITEAU.