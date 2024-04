information fournie par France 24 • 30/04/2024 à 08:00

A la Une de la presse, ce mardi 30 avril, l’annonce, hier, de la non-démission du Premier ministre espagnol Padero Sanchez, et de la démission du Premier ministre écossais Humza Yousaf. La première visite officielle de Félix Tshisekedi en France. Et un chat retrouvé sain et sauf à mille kilomètres de chez lui, après un voyage de six jours… en colis.