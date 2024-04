information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 15:55

Pour éviter les agressions, les femmes sont très nombreuses à anticiper le danger : faire un détour pour passer par une rue passante, traverser pour éviter un groupe d’hommes. Parfois, elles vont plus loin et se mettent aux cours d’autodéfense. L’autrice et comédienne Noémie de Lattre a fait du spectacle féministe sa marque de fabrique. Avec "L’harmonie des genres", elle veut rappeler que malgré le patriarcat, on peut avoir des sexes différents et bien s’entendre.