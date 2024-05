information fournie par France 24 • 13/05/2024 à 16:23

Les relations entre le Niger et le Benin sont de plus en plus tendues. Ali Mahaman Lamine Zeine, le Premier ministre du Niger a maintenu, lors d'une conférence de presse, la fermeture de sa frontière avec son voisin. Le Bénin est notamment accusé de bloquer les exportations d'hydrocarbures provenant du Niger. Mais, si le Niger maintient sa frontière fermée avec le Bénin, celle avec le Nigeria a rouvert et les échanges reprennent peu à peu.