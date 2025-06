Niger : la Croix-Rouge forcée de fermer ses bureaux, malgré l'urgence humanitaire

information fournie par France 24 • 07/06/2025 à 23:04

Près de 29 millions d’habitants du Sahel ont besoin d’une aide humanitaire et de protection. C'est le chiffre dévoilé dans un rapport de l'ONU cette semaine. Alors que les besoins se font de plus en plus urgents, au Niger, les autorités ont exigé le départ de la Croix-Rouge. Après plus de trente ans sur place, l'ONG a annoncé la fermeture de ses bureaux.