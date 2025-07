Niger : deux ans après le coup d’État, un pays en crise sous la junte militaire

information fournie par France 24 • 27/07/2025 à 22:07

Deux ans après le coup d’État du 26 juillet 2023, le Niger traverse une crise sans précédent. Insécurité accrue avec plus de 1 480 soldats et des centaines de civils tués, répression politique, détention de l’ancien président Mohamed Bazoum, économie au bord de l’asphyxie, isolement diplomatique après la sortie de la CEDEAO… Le pays dirigé par le général Abdourahamane Tiani s’enfonce dans l’incertitude. Dans ce Focus politique, Fatimata Wane reçoit l’essayiste nigérien Seidik Abba, président du Centre international de réflexions et d’études sur le Sahel, pour analyser les causes et les conséquences de cette crise multidimensionnelle et évoquer les scénarios possibles pour l’avenir du Niger.