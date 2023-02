Nicu Popescu, vice-Premier ministre moldave : "La résistance de l'Ukraine nous protège de la Russie"

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 11:51

Alors que la guerre en Ukraine sonne son 365e jour, Caroline de Camaret et Marie Brémeau reçoivent Nicu Popescu, le vice-Premier ministre moldave. À l'instar de l'Ukraine, son pays de 2,7 millions d'habitants se situe à la bordure du club européen. Et comme l'Ukraine, il a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne en juin 2022. Mais, à la différence de son grand voisin, il n'est pas en guerre et espère ne pas entrer en conflit avec la Russie, malgré une région séparatiste pro-russe, la Transnistrie, et un certain nombre de signaux au rouge… Depuis Chisinau, la capitale de Moldavie, celui qui est également chargé de la diplomatie de son pays nous confie sa reconnaissance vis-à-vis de l'Ukraine et de ses alliés, ses inquiétudes et ses espoirs pour l'avenir.