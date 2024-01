Nicolas Schmit : "l'élargissement n'est pas une manière de promouvoir le dumping social"

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 18:15

Cette année 2024 est cruciale pour les Européens, qui voteront en juin pour élire les eurodéputés et renouveler toutes les institutions en fin d'année. Dans l'intervalle, les citoyens réclament qu'on s'intéresse à leurs problèmes concrets et quotidiens. Nous en discutons avec le Commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit, ancien ministre des Affaires étrangères et du Travail au Luxembourg et membre du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, d'obédience sociale-démocrate.