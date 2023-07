Niang Cook, le TikTokeur qui fait chanter les cuisines d'Afrique

information fournie par France 24 • 11/07/2023 à 16:55

Des plats traditionnels et faciles à réaliser, en famille ou entre amis, c'est la recette du succès pour Cheikh Niang alias "Niang Cook". L'un des TikTokeurs culinaires les plus suivis, il explique comment préparer ses recettes incontournables, parmi lesquelles le mafé, le madesu du Congo, le yassa aux boulettes de viandes, le garba ou encore le bonava de Mauritanie... Il a publié son premier livre de recette intitulé "Cuisine d'Afrique et d'ailleurs" aux éditions Solar.