"New Space" : le partenariat de l'ESA avec des entreprises privées décolle

information fournie par France 24 • 16/03/2024 à 10:00

SpaceX a lancé jeudi pour la troisième fois Starship, la plus grande et la plus puissante fusée à ce jour. Ce vaisseau spatial est un élément clé du programme Artemis de la Nasa, un partenariat qui incarne un concept connu sous le nom de "New Space" ou de vol spatial privatisé. Suivant l'exemple de la Nasa, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) entre dans cette nouvelle ère de la course à l'espace en collaborant avec des entreprises privées et des startups pour concrétiser leurs missions. Rencontre avec ces entreprises qui impulsent des innovations et des progrès technologiques dans cette industrie. Un reportage de Sylvain Rousseau.