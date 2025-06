Nayib Bukele, président tout-puissant du Salvador

information fournie par France 24 • 20/06/2025 à 11:00

Au Salvador, le président Nayib Bukele s’autoproclame "dictateur" et concentre tous les pouvoirs. Il a forgé un hyper-exécutif, d’où il dirige par messages postés sur les réseaux sociaux. Avec son parti, Nuevas Ideas, il domine sans partage l'Assemblée législative, tandis qu’il a mis à sa botte le pouvoir judiciaire à coups de passages en force et de menaces à peine déguisées. À tel point que Nayib Bukele, partenaire de Donald Trump dans sa politique de lutte contre l'immigration illégale, a réussi à braquer les regards du monde entier sur son tout petit pays. Reportage de nos envoyés spéciaux, Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.