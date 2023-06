Naufrage d’un bateau de migrants en Grèce : quelles étaient les conditions à bord ?

information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 15:33

La Grèce poursuit jeudi ses recherches d'éventuels survivants au lendemain du chavirement d'un bateau de pêche surchargé de migrants qui a fait jusqu'ici au moins 78 morts, et la justice a ouvert une enquête sur ce naufrage, l'un des pires de ces dernières années. Leslie Carretero de la rédaction d'InfoMigrants revient sur les détails du naufrage...Quelles étaient les conditions à bord ? Pourquoi ce bateau est parti de l’est de la Libye et non de l’ouest comme habituellement ? Pourquoi Frontex est pointé du doigt ?