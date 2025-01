information fournie par France 24 • 25/01/2025 à 21:10

La Sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet est notre invité "au coeur de l'info". Nous parlons de son livre « L 'argent du terrorisme », c'est au Cherche Midi. Des mécanismes de financement et de ce « Terrorisme low cost » plus difficile à repérer. La volonté politique est elle suffisante pour lutter ? Il faut de la coopération et c'est peut être là que se situe le nœud du problème.