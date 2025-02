information fournie par France 24 • 12/02/2025 à 08:02

A la Une de la presse, ce mercredi 12 février, la visite, aujourd’hui, du Premier ministre indien à Marseille. Un déplacement axé sur les technologies, le nucléaire et les échanges commerciaux, et qui sera suivi d’une visite, dans la foulée, à Washington, où le président Trump vient de suspendre la loi anti-corruption américaine. Et la prouesse d’une bande de castors tchèques.