"Napoléon" : Ridley Scott sur les traces de l'Empereur

information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 18:17

Paris, Hôtel des Invalides. C'est ici que repose Napoléon. Plus de deux cent ans après son règne flamboyant et destructeur, l'Empereur revient sur grand écran, sous la direction de Ridley Scott. Avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon ou encore Tahar Rahim dans celui de Paul Barras. Entre batailles et jeux de pouvoir, le film s'intéresse aussi et surtout au grand amour de sa vie : Joséphine, incarnée par l'actrice britannique Vanessa Kirby. Le réalisateur de "Thelma et Louise", "Alien" et "Gladiator" s'attaque ici à un mythe. Budget du film : 200 millions de dollars.