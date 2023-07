Nadine Morano (LR) : "Nous sommes confrontés à une submersion migratoire"

information fournie par France 24 • 12/07/2023 à 10:40

Nadine Morano, députée européenne et vice-présidente des Républicains, est l’invitée de Frédéric Rivière et de Roselyne Febvre. Il est question des violences en France suite à la mort de Nahel, tué par un policier, et des propositions du parti de droite pour "restaurer l’ordre public". Selon Nadine Morano, "les émeutiers ont une haine de la France". L'émission aborde également le sommet de l’Otan en Lituanie et l'accord donné par le président turc Recep Tayyip Erdogan à l’entrée de la Suède dans l’Alliance.