information fournie par France 24 • 11/02/2025 à 07:58

A la Une de la presse, ce mardi 11 février, des révélations sur les tortures subies par des prisonniers ukrainiens dans les prisons russes. Les attaques de l’Administration Trump contre la CPI et l’Usaid, l’agence de développement et d’aide humanitaire américaine, dont le gel des crédits pénalise de nombreux pays africains, dont le Sénégal, où l’opposition se mobilise. Et un halo lumineux venu de très très loin.