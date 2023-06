information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 13:38

Elles sont présentes en sourdine mais bien là. Dans la musique, même si les femmes occupent parfois une plus petite place dans la partition, elles font entendre leur voix. Pendant longtemps, elles ont été oubliées, privées de la pratique des instruments à vent ou de ceux qui nécessitaient d’avoir les jambes écartées. Dans le rap, elles s’imposent de plus en plus. En Chine, c’est comme DJ qu’elles commencent à percer.