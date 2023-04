Multiples attaques au Burkina Faso : comment enrayer cette spirale de violences ?

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 16:26

Une nouvelle attaque sanglante de jihadistes présumés a tué jeudi 27 avril trente-trois soldats dans l'est du Burkina Faso, pays sahélien qui s'enfonce de plus en plus ces dernières semaines dans la violence apparue en 2015. Une organisation burkinabè de défense des droits humains a comptabilisé 136 civils, dont 50 femmes et 21 enfants, tués le 20 avril dans le village de Karma (nord du Burkina Faso) par des hommes portant des tenues de l'armée. Comment enrayer cette spirale de violences ?