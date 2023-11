information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 10:13

Plus d'un million de personnes sont mortes de la tuberculose l'année dernière. Maladie infectieuse qui touche le plus souvent les poumons. la deuxième maladie transmissible la plus mortelle au monde après le Covid, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Mozambique a enregistré environ 120 000 infections l'année dernière. Là-bas, un programme utilisant l’intelligence artificielle a fait naître l’espoir que la nouvelle technologie puisse aider à éradiquer la maladie.