Mortalité maternelle en Louisiane : une hausse inquiétante, surtout chez les Afro-Américaines

information fournie par France 24 • 05/12/2023 à 10:29

En avril dernier, le décès de l’athlète Afro-Américaine Tori Bowie, qui a succombé des complications liées à sa grossesse, a secoué l’opinion publique américaine. Les Etats-Unis ont en effet le taux de mortalité maternelle le plus élevé des pays développés. Ce taux est deux fois plus élevé pour les femmes noires dans les Etats du Sud, pauvres et conservateurs. Comment la première puissance mondiale peut-elle avoir le taux de mortalité en couche le plus élevé des pays industrialisés ? Reportage en Louisiane de notre correspondante, Fanny Allard.