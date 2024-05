Mort du président iranien : "Il a fait massacrer bon nombre d'opposants, c'était sa marque de fabrique"

information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 15:37

L'Iran a décrété lundi 20 mai cinq jours de deuil pour rendre hommage à son président, Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère trois ans après l'arrivée au pouvoir de cet ultraconservateur qui était considéré comme l'un des favoris pour succéder au Guide suprême, Ali Khamenei. M. Raïssi figurait sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés pour "complicité de graves violations des droits humains", accusations balayées comme nulles et non avenues par les autorités de Téhéran. L'analyse de Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l'Iran et chercheur émérite au CNRS.