information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 08:08

A la Une de la presse, ce jeudi 29 juin, les réactions à la mort, mardi, à Nanterre, en banlieue parisienne, de Nahel, 17 ans, abattu à bout portant, lors d’un contrôle de police. L’onde de choc du coup de force de Wagner en Russie, où Vladimir Poutine semble vouloir reprendre la main et le contrôle de l’entreprise d’Evgueni Prigojine. Et l’opinion du président Lula sur la gastronomie française et italienne.