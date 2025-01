Mort de Jean-Marie Le Pen: réactions contrastées au sein de la classe politique

information fournie par France 24 • 12/01/2025 à 18:07

Dans votre magazine, nous reviendrons sur la disparition d'une figure de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen.

Le RN salue un "visionnaire" et un "patriote". La gauche fustige « un raciste et un antisémite » Et puis Nicolas Sarkozy de retour au tribunal. L’ancien chef de l’Etat est jugé dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne en 2007.

Anthony Berthelier, journaliste au HuffPost, est notre invité.