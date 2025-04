Monsieur X : Elon Musk — démiurge du XXIe siècle ou Icare au bord du feu ?

information fournie par France 24 • 04/04/2025 à 12:56

Homme d’affaires visionnaire, bâtisseur de réseaux d’influence et figure politique de plus en plus visible, Elon Musk semble incarner à lui seul plusieurs rôles que l’on pensait difficilement compatibles. Peut-on réellement tout faire à la fois, sans risquer de perdre l’équilibre ? Pour éclairer cette question, nous avons échangé avec Christophe Bys, journaliste spécialisé en économie et en entreprises à The Conversation France, un média en ligne qui marie l’expertise universitaire et les exigences du journalisme. Retrouvez l'article cité par Christophe Bys sur https://theconversation.com/fr : "Combien coûte l’ego d’Elon Musk ? Ou quand l’hubris des dirigeants devient un risque systémique" — https://theconversation.com/combien-coute-lego-delon-musk-ou-quand-lhubris-des-dirigeants-devient-un-risque-systemique-253052