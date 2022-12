information fournie par France 24 • 14/12/2022 à 22:22

Les Bleus un peu plus près de l'impossible. En remportant mercredi 14 décembre son duel "pour l'histoire" face au Maroc (2-0), l'équipe de France a fait un pas de plus vers son rêve de conserver sa couronne de champion du monde. Reste un défi et probablement le plus terrible : l'Argentine de Lionel Messi.