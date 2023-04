"Moment solennel et républicain" : les deux facettes de la révolution française

information fournie par France 24 • 29/04/2023 à 13:32

Emmanuel Macron marque le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, avec un hommage à Toussaint Louverture, "inlassable combattant" pour la liberté, au château de Joux dans le Doubs où le général franco-haïtien fut emprisonné jusqu'à sa mort. Pour commémorer ce moment solennelle, FRANCE 24 reçoit Romuald Fonkoua, Auteur, Président du conseil scientifique à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et Professeur de littératures francophones à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Il évoque un "moment solennel et républicain" en commémorant les deux facettes de la révolution française : l'histoire de la révolution française en Haïti et l'histoire de la révolution française en métropole".