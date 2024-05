Molières 2024 : entre "4 211 km" et "Le cercle des poètes disparus", retour sur le palmarès

information fournie par France 24 • 07/05/2024 à 16:12

Dix-neuf trophées ont été remis lors des Molières 2024, récompenses les plus prestigieuses du théâtre public et privé. Sonia Patricelli et Joanna Sitruk reviennent sur une 35e édition éclectique et politique avec les prises de paroles engagées de l’humoriste Sophia Aram sur le conflit au Proche-Orient et la polarisation des débats politiques en France. La metteuse en scène Aïla Navidi, qui a reçu deux Molières pour "4 211 km", a dédié son prix à tous ceux qui se battent pour la liberté en Iran et notamment aux prisonniers politiques. En plateau, la metteuse en scène libanaise Chrystèle Khodr nous parle de sa pièce "Ordalie", à l’affiche à la MC93 à Bobigny, dans laquelle quatre acteurs cherchent à entrer en action, à Beyrouth, un mois après l’explosion du port de la ville en 2020. Et si entrer en action, c’était justement faire du théâtre ?