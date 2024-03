Moldavie : résister aux oligarques pro-russes, une condition nécéssaire pour rejoindre l'UE

information fournie par France 24 • 17/03/2024 à 10:00

Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie fait face à l'influence des oligarques, de riches hommes d'affaires étroitement liés au pouvoir, depuis la fin de l'Union soviétique. Souvent pro-russes et parfois soutenus par le Kremlin, les principaux oligarques ont été condamnés par la justice moldave avant de fuir le pays. Malgré leur absence et une diminution de leur pouvoir, certains demeurent très actifs en politique, incarnant ce que la présidente Maia Sandu qualifie de "guerre hybride" menée par la Russie. Alors que la Moldavie entame des négociations d'adhésion à l'UE, la lutte contre l'influence des oligarques sera une condition préalable nécessaire à son accession. Un reportage de Maria Gerth-Niculescu.