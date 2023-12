information fournie par France 24 • 04/12/2023 à 16:31

"À l’Affiche Planète Afro" reçoit un griot moderne, qui puise sa force dans plus de treize siècles de tradition. Moh Kouyaté est un artiste singulier qui a su mêler les influences traditionnelles guinéennes avec du jazz, du rock ou du blues. Il est venu présenter son nouvel album "Mokhoya" sorti le 1er décembre, et sera en concert à Paris au New Morning le 5 mars prochain.