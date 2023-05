Mobilisation pour le climat : les AG des groupes TotalEnergies, Shell et BNP sous pression

information fournie par France 24 • 26/05/2023 à 08:38

Des échauffourées entre police et manifestants pour le climat ont éclaté, vendredi 26 mai, avec force usage de gaz lacrymogène, aux abords de la salle parisienne où doit se tenir l'Assemblée générale annuelle de TotalEnergies. Dernière action des militants pro-climat qui mettent de plus en plus la pression lors des assemblées générales d'actionnaires des grands groupes pétroliers et des établissements financiers.