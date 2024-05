information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 22:06

Les blocages étudiants se poursuivent en France, mais aussi aux Etats-Unis où le campus de UCLA a été démantelé ce jeudi. Jusqu'où ira le mouvement de contestation? Quel impact sur la présidentielle américaine? On va plus loin avec Marc Semo et Bruno Daroux.