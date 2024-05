information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 16:42

A Paris, de nombreux étudiants se sont rassemblés place du Panthéon. L'appel a été lancé par les universités de Tolbiac et la Sorbonne. Plus tôt dans la journée, les forces de l'ordre ont évacué à Sciences Po Paris des militants propalestiniens qui l'occupaient depuis la veille. L'établissement et ses campus restent l'épicentre en France d'une mobilisation étudiante en faveur des Palestiniens. Les précisions de Julien Sauvaget, journaliste à France 24 qui suit ce mouvement étudiant.