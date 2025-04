MMA : Bertrand Amoussou, pionner des arts martiaux mixtes en France

information fournie par France 24 • 14/04/2025 à 22:42

En 2020, le MMA est devenu légal en France grâce notamment au travail de Bertrand Amoussou, ancien champion de judo et de ju-jitsu. Dans son livre "Hors de la Cage", il raconte cette aventure humaine et institutionnelle qui a transformé un sport marginalisé en une discipline respectée et source d’inspiration pour des milliers de passionnés dans le monde. Aujourd’hui, le MMA est un phénomène global, élevant ses champions au rang de légendes, tout comme des rock stars, acclamés sur chaque continent. Entretien avec Bertrand Amoussou.