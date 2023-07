"Mission : impossible - Dead Reckoning" : Tom Cruise toujours plus vite, toujours plus fort

information fournie par France 24 • 12/07/2023 à 15:53

Il y en aura pour tous les goûts cet été au cinéma ! Que vous soyez fan des cascades de Tom Cruise, un inconditionnel de Christopher Nolan, curieux de voir Margot Robbie et Ryan Gosling en Ken et Barbie ou un amateur de films turcs de plus de trois heures. Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les films à ne pas manquer pendant les vacances. Et côté blockbuster c’est Tom Cruise qui ouvre le bal. Le revoici dans la peau d’Ethan Hunt, le héros de la saga "Mission : Impossible". À 61 ans, l’acteur américain qui réalise toutes les cascades lui-même s'est surpassé.